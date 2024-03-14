Доклад ФоРГО: перед государством стоят восемь групп вызовов

Существующая в РФ экономическая модель позволяет эффективно удовлетворять запросы россиян и обеспечивать нормальное функционирование государства.

Как следует из доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) "Антихрупкость" государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор", экономика показала необходимый запас прочности, способность сокращать потери на преодолении кризисов различного происхождения и демонстрирует устойчивый рост. По словам экспертов, вместе с тем перед государством стоят восемь групп вызовов, над которыми "предстоит работать долго и тщательно". Речь идет о климатических, экологических, биологических, демографических, культурных, трудовых, цифровых и космических вызовах.

А по мере развития общества не исключено и появление новых групп вызовов, "которые могут оказаться куда более опасными, чем те, которые мы уже видим сейчас". Угрозы, с которыми государству придется столкнуться, определяются продолжающейся глобализацией, набирающей силу деглобализацией и логично продолжающейся регионализацией, сказано в докладе.

Как заявил один из авторов доклада, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, некоторые из этих рисков при грамотном планировании могут быть использованы Россией себе на пользу, поскольку страна обладает значительными природными ресурсами.

"Ответы на эти вызовы могут быть эффективными, только если работать вдолгую. Тем более что многие из перечисленных вызовов и рисков долгосрочные по своей природе", - отметил он.