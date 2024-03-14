Минпромторг хочет отказаться от торговли спиртным рядом с медучреждениями

Минпромторг подготовил проект закона, согласно которому, в России могут полностью отказаться от торговли спиртным в общепите и магазинах, которые граничат с учреждениями здравоохранения.

Инициатива призвана предотвратить увеличения потребления алкоголя гражданами. Из пояснительной записке к документу следует, что в настоящее время кабмин имеет полномочия составлять перечь видов медицинской деятельности, при которой такая торговля спиртным разрешена. Однако с 2016 года правительством он ни разу не утверждался, поэтому от него решено отказаться.

Ведомство также ссылается на исследование, согласно которому, увеличение территориальной доступности алкогольной продукции ведет к увеличению ее потребления. При этом такая мера направлена на предотвращение доступности алкоголя для всех категорий населения, а не только для посещающих медорганизации.

Отмечается, что близость магазинов и мест общепита, которые торгую спиртным, повышает риски потребления алкоголя, в то время как сокращение числа точек продаж способствует снижению потребления алкогольной продукции, медицинских последствий, травматизма, преступности и насилия, сообщают "Известия".