Доклад ФоРГО: доходы населения России с 2013 года выросли в два раза

Общие доходы россиян в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли на 10,7%.

Как говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) "Антихрупкость государства Путина: идеология, институциональные основы, целостный выборы", по сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился в два раза, на 99,7%.

По словам авторов документа, говоря об эффективности государственного управления, граждане, в первую очередь, обращают внимание на личные доходы. Медиана заработной платы (показатель, который делит всех работающих на две равные части: 50% получают зарплату ниже этого значения и 50% — выше) с 2019 по 2023 год выросла на 32,5% и составила 40,4 тыс. руб. Если учитывать данные по ИП и самозанятым, то медианная зарплата будет еще выше.

Согласно докладу, в 2023 году совокупный доход самозанятых составил 1,4 трлн руб., что на 48% больше, чем в 2022 году. За прошлый год количество самозанятых увеличилось на 41%, а доходы выросли на 48%. При этом суммарный заработок самозанятых за время действия налога достиг 3,2 трлн руб. В среднем по 344 тыс. руб. на одного самозанятого.

Отмечается, что несмотря на то, что инфляция негативно влияет на рост реальных зарплат и других доходов населения, в РФ доходы обогнали инфляцию, в 2023 году рост реальных доходов составил 5,4%.

Ранее сообщалось, что в России реальная начисленная заработная плата в 2023 году увеличилась на 7,8%.