Доклад ФоРГО: существующий размер пенсий недостаточен для полноценной жизни пожилого человека

На 1 октября 2023 года, по данным Соцфонда России, средний размер пенсий по старости составил 20 тыс. 996 руб., по инвалидности - 12 тыс. 886 руб., по случаю потери кормильца - 13 тыс. 921 руб., социальные пенсии составили 12 тыс. 530 руб.

Как говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) "Антихрупкость государства Путина: идеология, институциональные основы, целостный выборы", существующий размер пенсий недостаточен для полноценной жизни пожилого человека.

По словам авторов документа, эта проблема известная и понятная, "следовательно, в скором времени она будет решена".

Как сообщалось ранее, с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 7,5%.