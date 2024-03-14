14 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росстат: в России подешевели яйца и гречка

Недельная инфляция в России с 5 по 11 марта оказалась нулевой.

Как сообщает Росстата, это произошло впервые с мая 2023 года. С начала текущего года цены выросли на 1,6%.

За отчетную неделю подешевели огурцы и бананы - на 5,1% и 0,5% соответственно. Цены на свеклу выросли на 2,2%, помидоры - на 1,8%, морковь - на 1,3%, капусту - на 1%, яблоки - на 0,4%, картошку - на 0,2%, лук - на 0,1%.

Снизились цены на яйца - на 0,7%, гречку и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, овощные консервы для детского питания - на 0,2%, свинину, мясные консервы для детского питания и пшено - на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости с 5 по 11 марта подорожали туалетная бумага - 0,5%, хозяйственное мыло, зубные щетки и детские подгузники - 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,3%, зубные пасты и гигиенические прокладки - на 0,1%.

Ранее сообщалось, что россияне начали замечать, как дешевеют яйца. На это указывает опрос фонда "Общественное мнение": еще неделю назад инфляцию яиц ощущали 66% граждан, сейчас – только 64%. На этом хорошие новости заканчиваются: все остальные основные группы товаров и услуг, по мнению россиян, дорожают.

Теги: гречка, яйца, продукты, Росстат, инфляция


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Ранее 16.02.2024 13:43 Мск За месяц до выборов президента в России дешевеют только яйца - опрос

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