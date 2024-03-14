В Кировской области инвалид вынужден ползти за водой из-за перемерзшего трубопровода

В Кировской области прокуратура проверит информацию об инвалиде, вынужденном ползти за водой.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мужчина вынужден ползком добираться по снегу до колонки с водой из-за перемерзшего в поселке Свеча трубопровода. Речь идет о возможном нарушении прав инвалида. Прокуратура Свечинского района проводит проверку.

До этогоTelegram-канал Mash сообщил, что житель населенного пункта с инвалидностью вынужден ежедневно добираться до водовоза ползком по грязи и льду, так как трубы в жилых домах пришли в негодность из-за морозов.

Ранее тюменскому инвалиду пришлось ползти по лестнице в офис банка "Открытие", чтобы получить деньги.