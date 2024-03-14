Госдума РФ: в ближайшее время возраст молодежи повышен не будет

В России в ближайшее время не планируется вносить поправку о повышении возраста молодежи.

Как заявил зампред комитета по молодежной политике Михаил Киселев, такой вопрос не обсуждается, в ближайшее время поправки в закон не планируются. Как отметил законодатель, дискуссия об определении возрастных рамок молодежи возникает время от времени. Однако, изменение возрастных границ "не сама цель". В первую очередь, это делается для распространения тех или иных мер поддержки на определенную часть россиян.

Киселев считает, что в настоящее время для молодежи актуальны вопросы профориентации, поиска первого рабочего места, самоопределения, создание молодой семьи, приобретение собственного жилья, сообщает РИА "Новости".

Официальную планку возраста молодежи могут поднять как минимум до 38 лет в перспективе ближайших 10 лет. Такой прогноз дал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.