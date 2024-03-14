Реализация послания Президента: Алексей Текслер дал поручения главам муниципалитетов

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства. Среди рассмотренных тем – исполнение национальных проектов, вопросы экономического и социального развития региона.

Алексей Текслер отметил, что последним масштабным событием для страны стало послание президента, в котором глава государства сформулировал долгосрочную программу развития страны до 2030 года: "В послании было много аспектов, в том числе по экономике. Наша область показывает отличный результат в части экономического развития, хорошую устойчивость к внешнему давлению. Мы используем ситуацию в своих целях, занимаемся импортозамещением, строим новые производства. Общий показатель роста экономики - 8%, при том, что рост ВВП по стране порядка 4%. Промышленный рост синхронизирован с инвестиционной активностью. По итогам 2023 года обеспечили рост инвестиций на 19,5%".

Глава региона напомнил, что достигнуты рекордные темпы роста в стройкомплексе - 2,1 млн кв. метров жилья, и поручил активно продолжать работу в жилищном строительстве. Также за год на 16,2% увеличилась среднемесячная заработная плата, сохраняется высокая занятость населения.

Директор Фонда развития промышленности региона Сергей Казаков отметил, что Челябинскую область "не зря называют промышленным сердцем страны". "Среди наших предприятий не только гиганты машиностроения и металлургии, но и компании с узкопрофильными и при этом, по-моему мнению, лучшими в стране уникальными компетенциями. Показательно, что такие компании демонстрируют доверие господдержке, используя ее инструменты для реализации важных и нужных отечественной экономике проектов", – отмечает Сергей Казаков.

Отдельно в рамках совещания был рассмотрен вопрос исполнения нацпроектов. На их реализацию в этом году в регионе предусмотрено более 31 млрд рублей.

Губернатор напомнил также, что с 15 по 17 марта в регионе пройдет рейтинговое голосование за объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" (реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"). В прошлом году Челябинская область показала отличный результат благодаря, в том числе, главам муниципалитетов, которые смогли выстроить эффективную коммуникацию с жителями. Эта работа была отмечена на федеральном уровне.

Еще более важно, что позитивные изменения в обликах родных городов и сел в рамках реализации нацпроектов жители Южного Урала видят собственными глазами. Для того, чтобы сохранить темпы преобразований губернатор считает особенно важным обеспечить личный контроль этой работы со стороны глав муниципалитетов.

«Жители отмечают, что город преображается, - говорит глава города Трехгорный Данил Громенко.

«Многие говорят о том, что после рабочего дня есть желание прогуляться по новым местам. Дети обосновались на новых игровых площадках с момента ввода в эксплуатацию. Реализация национальных проектов помогает нам совершенствовать городское пространство. Мы видим позитивную обратную связь, работы по благоустройству в городе, конечно, продолжатся», - прокомментировал Данил Громенко.

Глава Пластовского района Андрей Пестряков подчеркивает: «Это инициатива нашего губернатора - выделение средств на те объекты, которые делаются с участием жителей именно с учетом их пожеланий. Это программа, которая будет продолжаться и дальше».

Глава Снежинска Андрей Пульников отмечает: "Такие программы направлены не только на улучшение городской среды, но и на развитие активной позиции жителей путем вовлечения их в процесс выбора и обсуждений. Нужно развивать общественные пространства так, как это действительно интересно горожанам, а не только местным властям".

В завершение совещания глава региона акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на сезонных темах – подготовке к весеннему паводку, профилактике бытовых пожаров, а также проведению традиционных весенних субботников.