В Астраханской области все готово к голосованию за объекты благоустройства проекта ФКГС

Сегодня заместитель председателя правительства Астраханской области – министр строительства и ЖКХ Михаил Богомолов провёл совещание с главами муниципальных образований. Подвели итоги подготовительного этапа народного голосования за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщил руководитель агентства по делам молодёжи Виктор Нуртазин, в регионе создан волонтёрский корпус из 2400 человек. Все они прошли обучение и помогут астраханцам проголосовать за выбранные территории для благоустройства в 2025 году. Пункты голосования будут работать с 15 по 17 марта. Сделать выбор сможет любой гражданин России старше 14 лет.

Главы всех районов Астраханской области подтвердили полную готовность к голосованию по проекту ФКГС.

Михаил Богомолов отметил, что заявленное количество волонтёров позволяет без излишней нагрузки на добровольцев провести процедуру голосования. Зампредседателя правительства также поручил организовать для помощников комфортные условия работы и горячее питание.

В ходе совещания Михаил Богомолов передал благодарственные письма Министерства строительства и ЖКХ России за успешную реализацию проекта ФКГС в 2023 году сотрудникам администраций муниципалитетов и областных ведомств.