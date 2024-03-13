14 Марта 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области все готово к голосованию за объекты благоустройства проекта ФКГС

Сегодня заместитель председателя правительства Астраханской области – министр строительства и ЖКХ Михаил Богомолов провёл совещание с главами муниципальных образований. Подвели итоги подготовительного этапа народного голосования за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщил руководитель агентства по делам молодёжи Виктор Нуртазин, в регионе создан волонтёрский корпус из 2400 человек. Все они прошли обучение и помогут астраханцам проголосовать за выбранные территории для благоустройства в 2025 году. Пункты голосования будут работать с 15 по 17 марта. Сделать выбор сможет любой гражданин России старше 14 лет.

благоустройство, голосование(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Главы всех районов Астраханской области подтвердили полную готовность к голосованию по проекту ФКГС.

Михаил Богомолов отметил, что заявленное количество волонтёров позволяет без излишней нагрузки на добровольцев провести процедуру голосования. Зампредседателя правительства также поручил организовать для помощников комфортные условия работы и горячее питание.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В ходе совещания Михаил Богомолов передал благодарственные письма Министерства строительства и ЖКХ России за успешную реализацию проекта ФКГС в 2023 году сотрудникам администраций муниципалитетов и областных ведомств.

Теги: фкгс, голосование, объекты благоустройства, волонтеры


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