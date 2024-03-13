Австрия вышлет двух российских дипломатов

Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщила газета Presse.

МИД страны в начале недели уведомил двух дипломатов из посольства России, что они будут высланы с несоответствием их дипломатическому статусу". Они должны покинуть Австрию до следующего вторника.

Москва ответит на "безосновательное решение" Вены о высылке двух российских дипломатов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

В апреле прошлого года Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов. В МИД Норвегии заявляли, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата было принято с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность".