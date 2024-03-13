Владимир Якушев встретился с молодежью из 34 стран мира

Полпред в УрФО Владимир Якушев встретился с участниками региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи. На ней присутствовали молодые люди из 34 стран мира: Италии, Саудовской Аравии, Бразилии, Китая, Турции и других. Беседа прошла на площадке регионального отделения общества "Знание" в Екатеринбурге.

Владимир Якушев рассказал о роли и значении УрФО для России, а также кратко презентовал потенциал каждого из шести регионов. Полпред подчеркнул, что округ является не только экономической опорой страны, но и обладает уникальной природой и талантливыми людьми, которые вносят значительный вклад в развитие России.

"Вы можете убедиться сами, что Россия и Уральский федеральный округ стремительно развиваются, несмотря ни на что. Здесь живут открытые всему новому люди, которые искренне любят свою Родину: Урал и Западную Сибирь, и каждый день делают их лучше", - обратился к участникам Владимир Якушев.

Полпред также обсудил с участниками встречи возможности, которые открываются перед молодёжью. Среди них образовательные и профессиональные перспективы, различные жилищные программы.

Напомним, 5 марта полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев посетил стенды регионов округа на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе и провел встречу с представителями делегаций регионов Уральского федерального округа. Он отметил, что Урал и Западная Сибирь богаты не только природными ресурсами и промышленными гигантами, но и талантливыми, креативными, умными людьми.