Глава ВЦИОМ прогнозирует повышение возраста молодежи до 38 лет

Официальную планку возраста молодежи могут поднять как минимум до 38 лет в перспективе ближайших 10 лет. Такой прогноз дал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, пишет ТАСС.

По его словам, планка поднимется с целью расширить меры поддержки, которые сейчас оказываются молодым гражданам. Федоров счел этот вопрос очень прагматическим, так как "все программы стоят денег".

Глава ВЦИОМ полагает, что официальная планка возраста молодежи будет расти и далее, что связано в том числе с ростом общей продолжительности жизни.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

В январе в Госдуме представили проект стратегии молодежной политики. Как заявила первый зампред правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Наталья Мандрова, области реализации стратегии включают в себя предпринимательство, науку и технологии, культурную деятельность, межнациональные отношения, детское и молодежное движение, социальную активность, туризм, воспитание и спорт. В документе нашли отражение специфические потребности каждой возрастной группы. Всю молодежь авторы стратегии разделили на категории: 14–18 лет, 18–25 и 25–35 лет.