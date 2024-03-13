Белгородский губернатор: Две женщины пострадали при обстреле Грайворона

При обстреле города Грайворон пострадали две женщины, снаряды попали в частный жилой дом, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

У одной пострадавшей травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. Она госпитализирована. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь ей оказали на месте.

Также Гладков сообщил, что один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа. Пробита кровля, есть повреждения на втором этаже. Временно администрация обесточена. Никто не пострадал.

Ранее сегодня в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. В результате взрыва пострадавших нет. Выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания. Также взрывной волной повредило окна в двух соседних образовательных учреждениях. Еще один БПЛА упал в реку.