Захарова: Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии

Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, данный форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", пишет ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Россия открыта к переговорам по Украине, но всем ответственным инициативам по урегулированию должна предшествовать отмена указа Владимира Зеленского о запрете диалога с российской стороной.

Ранее швейцарская сторона заявила, что Россию пригласят принять участие в мирной конференции по вопросу разрешения российско-украинского конфликта. По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, цель конференции состоит не только в обсуждении мирного плана Украины.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что готовящееся президентом Украины Владимиром Зеленским предложение о разрешении конфликта будет носить характер ультиматума. "Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - сказал глава МИД РФ.