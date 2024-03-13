В тройке лидеров ЦФО по темпам роста инвестиций: В Костромской области показатель 2022 года превышен в 1,3 раза

Показатель 2022 года превышен в 1,3 раза, 2020 года – в 1,7 раз. По итогам прошлого года Костромская область заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по темпам роста инвестиций в основной капитал.

Как пояснили Накануне.RU в Костромастат, основной вклад в общий объем инвестиционных вложения приходится на такие отрасли как обеспечение электрической энергией, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, образование, здравоохранение и социальные услуги, информатизация и связь, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, оптовая и розничная торговля, деятельность в области культуры и спорта, строительство.

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается прирост и инвестиций в размере 3 млрд рублей в предприятия, работающие области транспортировки и хранения. На 2,8 млрд рублей увеличились инвестиционное вложения в производства по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Инвестиции в здравоохранение и социальные услуги выросли более чем на полмиллиарда рублей. В общей сложности инвестиции составили 47,9 млрд рублей.

Специалисты также отмечают рост инвестиций в обрабатывающие производства, в частности, в ювелирной промышленности, металлургии, машиностроении, выпуске мебели и строительных материалов.

Сегодня инвестиционный портфель Костромской области включает 29 проектов с общим объемом инвестиций порядка 40 млрд рублей.

В 2023 году в Костромской области обеспечено внедрение системы поддержки новых инвестиционных проектов или региональный инвестстандарт. Так, утверждена инвестиционная декларация, создан специальный комитет, обеспечено функционирование новой инвестиционной карты.

Организации, реализующие проекты в приоритетных сферах инвестиционной деятельности в Костромской области, имеют право на получение мер господдержки, в том числе, в виде налоговых преференций, получения в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и др.