13 Марта 2024
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Экономика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко назвал четырёх финалистов архитектурного конкурса на лучший дизайн-проект омского аэропорта

Архитектурно-градостроительный совет Омской области обсудил 7 вариантов концепций проекта нового аэропортового комплекса. Четыре наилучшие идеи получили наибольшее количество балов от экспертов. Выразить своё мнение смогут также омичи. За ними будет решающее слово, подчеркнул Виталий Хоценко.

Сегодня Губернатор провёл заседание совещательного органа с участием представителей Правительства России, Министерства транспорта РФ и Росавиации, сообщает пресс-служба Правительства Омской области

"Правительством Омской области совместно с «Аэропортами Регионов» подготовлены организационная и финансовая модели проекта. Президент Российской Федерации поддержал нас, подписал все решения и дал однозначные поручения Правительству России и министерству транспорта РФ. Сегодня мы рассматриваем предложенные варианты концепции Омского аэропорта. Технические параметры объекта - пропускная способность не менее 3 млн пассажиров в год, взлетная полоса длиной 3200 метров и другие показатели одобрены Минтрансом России и Росавиацией. С компанией-партнёром "Аэропорты регионов" мы договорились, что обязательно пригласим к конкурсу концепций проекта нового аэропорта ведущие архитектурные бюро страны. Спасибо всем 14 компаниям, которые проявили интерес и представили свои предложения. Эксперты отобрали из них 7 вариантов. Сегодня нам предстоит из них выбрать четыре варианта, которые будут выставлены на публичное голосование: проект, который поддержат омичи, будет реализован", - отметил Губернатор Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Директор департамента строительства Правительства РФ Максим Степанов поддержал публичный формат принятия решений и вовлечение жителей в инфраструктурное развитие региона.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

"Это - комплексный проект, который тянет за собой не только инвестиции непосредственно в аэропорт, но и инвестиции в градостроительное развитие территории на месте старого аэропорта. Все проекты, представленные на архитектурный конкурс, очень достойные", - отметил директор департамента строительства Правительства РФ.

"Сегодня мы выходим на финишную прямую, приступаем к реализации проекта. Совместно с правительством региона мы проделали большую работу: определили источники финансирования, концессионеров, модели, технические параметры аэропорта. В послании главы государства определены конкретные направления аэропортовой инфраструктуры, что позволит нам в максимально короткие сроки приступить уже к реализации столь значимого проекта, готовим нормативно-правовой акт, дающий возможность заключить концессионное соглашение. Считаю, что в ближайшие годы омичи увидят новый аэропорт, а каким он будет, зависит от нашего сегодняшнего выбора и горожан", - отметил директор департамента развития инфраструктуры Министерства транспорта РФ Сергей Дунаев.

По словам руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова, текущее расположение аэропорта в черте города, относительно небольшая длина взлётно-посадочной полосы и отсутствие комфортабельного терминала говорит о том, что необходимо осуществить этот проект для Омска как можно быстрее.

"Недавно как раз был в Омске и, конечно, хочется приехать, пройти по телетрапу, зайти в новый терминал, насладиться совершенно другим обликом и другими технологиями. Думаю, что как раз те параметры, которые заложены в новый проект, - взлётная полоса более трёх километров, рулёжные дорожки, длина мест стоянок и терминал, который может обеспечить пропуск более 3 млн пассажиров в год, - позволят Омску и развивать перевозки, и обеспечивать потребности, обусловленные ростом пассажиропотока. А этот рост говорит о том, что и омичи хотят летать, и ваш регион хотят посещать. Думаю, в результате будет выбрана одна из наилучших концепций", - отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков отметил, что строительство аэропорта с чистого листа позволит применить самые современные технологии и решения при проектировании и строительстве.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

"Строительство современного аэровокзального комплекса, который не только удобный, но и красивый, определённым образом выражает дух региона, является объектом, которым гордятся жители, это безусловно очень важная задача. Для её решения удалось мобилизовать лучших российских архитекторов, представивших очень достойные, яркие идеи. Выбрать лучшие - очень непростая задача", - сказал Евгений Красиков.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

В бюллетени каждому члену Архитектурно-градостроительного совета Омской области и приглашённому на заседание участнику были внесены семь концепций и раздел для выставления оценки по шкале от 1 до 10 баллов. По итогам презентации и защиты дизайн-проектов, подсчёта баллов в числе лучших конкурсных предложений названы архитектурные концепции будущего омского аэропорта, представленные архитектурными бюро: ООО «ЮНК ИНТЕРЬЕР», ООО «АйЭндДи», ООО «Архитектурное бюро «ХВОЯ» и ООО «Архитектурное бюро «Студия 44».

(2024)|Фото: Сергей Мельников

«Сегодня четыре проекта подтвердили соответствие техническим критериям на функциональность, реализуемость и прошли финал. До 29 марта по ним у нас будет открытое голосование. Приглашаю всех омичей принять в нём участие и вместе выбрать дизайн-проект новых воздушных ворот города», - сказал Губернатор Виталий Хоценко.

Теги: омичи, виталий хоценко, дизай-проект омского аэропорта, евгений красиков, аэропорты регионов


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