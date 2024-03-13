77% беременных россиянок испытывают проблемы со здоровьем - эксперт

77,4% беременных россиянок испытывают проблемы со здоровьем, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин.

"Сегодня 77,4% женщин, которые идут в роды, к сожалению, уже нездоровы. Нам приходится часто работать с этим контингентом, к сожалению, не всегда успешно. Поэтому мы вкладываем большие деньги в технологии обеспечения рождения, может, не очень здорового ребенка, но мы его должны спасать, потому что это жизнь. Каждая жизнь у нас очень ценна, в нашей стране вопрос демографии очень важен", - цитирует Аполихина радиостанция "Говорит Москва". Медик сослался на масштабные исследования, о которых рассказывала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.