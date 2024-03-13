Высокоскоростную магистраль "Москва – Екатеринбург" реализуют к 2040 году

Строительство высокоскоростной ЖД-магистрали "Москва – Екатеринбург" планируются завершить к 2040 году. Об этом во время правительственного часа рассказал глава госкомпании Олег Белозеров.

Как передает его слова ЕАН, все проекты высокоскоростных магистралей должны быть реализованы к 2040 году, и первым из них станет ветка по направлению "Москва – Санкт-Петербург". Она будет построена в течение следующих пяти лет, после чего настанет черед направлений "Москва – Адлер", "Москва – Екатеринбург" и "Москва – Минск". Поэтому, вероятно, магистраль из столицы жители Екатеринбурга смогут начать использовать еще раньше.

Магистраль до столицы Среднего Урала обойдется в 4 млрд рублей.

Напомним, что подготовку проекта концессии строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург собираются завершить в апреле. Проезд поездом ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет стоить 7,7 тыс. руб. Уехать в Петербург из столицы можно будет с Рижского и Ленинградского вокзалов, а также с нового терминала в Зеленограде. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Вложения государства в реализацию проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом должны окупиться в пятикратном размере.