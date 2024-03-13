13 Марта 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Reuters/Andreas Gebert

Adidas впервые с 1992 года ушла в убыток по итогам года

Немецкий гигант по производству спортивной одежды Adidas сообщил о своем первом годовом чистом убытке за более чем 30 лет и предупредил, что продажи в Северной Америке еще упадут на фоне больших запасов на складах.

Также большие убытки Adidas несет после разрыва контракта в октябре 2022 года с американским рэпером Канье Уэстом. Производитель был вынужден приостановить выпуск суперуспешных кроссовок Yeezy, разработанных Уэстом.

Новый гендиректор Adidas Бьорн Гульден попытался возобновить продажи Yeezy, чтобы сбыть оставшиеся запасы, параллельно популяризировал модели Samba и Gazelle, а также пытался улучить отношения с розничными продавцами. Акции Adidas начали восстанавливаться, опередив Nike и Puma с тех пор, как Гульден возглавил компанию.

"Хотя 2023 год и оказался недостаточно хорошим, он закончился лучше, чем я ожидал в начале года", — сказал Гульден.

Теги: adidas, убыток, канье уэст


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