Наблюдатели из Казахстана приедут в Курган посмотреть на выборы

В Курган из Казахстана приедут наблюдатели – представители Миссии наблюдателей от СНГ из Казахстана.

Они посетят различные избирательные участки и в Кургане, и в области, сообщает региональная избирательная комиссия.

Выборы президента России состоятся уже в конце этой недели, 15-17 марта. За пост главы государства поборются действующий руководитель РФ Владимир Путин, Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").