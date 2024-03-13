Аликин из "Автомобилиста" признан лучшим голкипером первого раунда Кубка Гагарина

Голкипер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Евгений Аликин признан лучшим вратарем первого раунда Кубка Гагарина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Аликин принял участие во всех пяти матчах серии против казанского "Ак Барса", четыре из которых закончились победами екатеринбургской команды. По воротам голкипера казанцами было нанесено 127 бросков, из которых он отразил 96,06%. Коэффициент надежности Евгения составил 1,22, во втором матче серии он отыграл на ноль.

Как подчеркнули в клубе, Аликин стал первым вратарем в истории "Автомобилиста", который был признан лучшим по итогам раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, что в следующем раунде уральской команде предстоит встретиться с петербургским СКА.