Новый сухогруз торжественно спущен на воду на астраханском судостроительном заводе «Лотос»

В торжественной церемонии, прошедшей на производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС), приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава ГТЛК Евгений Дитрих и генеральный директор ЮЦСС Анатолий Мишанов. Сухогруз RSD 49 построили по проекту Фонда национального благосостояния (ФНБ) по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Судно будут использовать для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых, крупногабаритных и опасных грузов в Каспийском, Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и по Ирландскому морю. Уникальной особенностью водного транспорта является наличие трюма длиной 52 метра. Это третий сухогруз проекта RSD 49, построенный на заводе «Лотос» в Астраханской области.

Генеральный директор АО «ОСК» Андрей Пучков отметил, что в прошлом году корабелы предприятия «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК передали заказчикам три судна разных проектов и начали строить серию контейнеровозов.

«На астраханских верфях возводятся танкеры и сухогрузы, продолжается реализация нового проекта по строительству серии контейнеровозов проекта 00108. Основные производственные площадки обеспечены заказами на два года вперед. Сухогруз проекта RSD 49 пополнит флот российско-иранской судоходной компании, зарегистрированной в Астрахани, и будет способствовать развитию международного транспортного коридора «Север – Юг», — сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

ГТЛК — крупнейший заказчик гражданских судов в России как по коммерции, так и в рамках льготных программ. За последние 5 лет отечественные верфи сдали 369 судов, из них четверть — по нашим заказам. В 2023 году компания законтрактовала рекордный объем флота — 120 судов.

«По нашим заказам на заводах ОСК в Астраханской области сейчас строятся еще 13 судов — 4 уникальных, первых в России сухогруза-контейнеровоза и 9 земснарядов. Гарантия работы — на три года вперед. Будем только наращивать объем заказов, в первую очередь в рамках будущего проекта ФНБ по пассажирскому флоту, разрабатываемого ГТЛК по поручению президента России», — заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Он уточнил, что инвестиционный проект ГТЛК предусматривает строительство и передачу перевозчикам в пользование на льготных условиях — от 2,9% до 7,6% в зависимости от типа судна. В 2024 году по программе планируется передать лизингополучателям первые 17 судов.