Шольц: ФРГ не будет поставлять Киеву дальнобойное оружие, требующее задействования военных

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку дальнобойных систем вооружения Киеву, даже если для их применения немецкие военные будут задействованы за пределами Украины.

"Это черта, которую я как канцлер ФРГ не хочу переступать", - приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Берлин готов рассмотреть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами для дальнейшей их передачи Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. ФРГ может поставить Британии крылатые ракеты Taurus, а взамен британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление украинским войскам крылатых ракет.