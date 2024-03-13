СБУ вменила экс-главе управления здравоохранения Херсона "помощь российским военным"

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала действующего депутата херсонского облсовета. Ей вменили оказание помощи российским военным в период, когда Россия контролировала Херсон.

Женщина работала под псевдонимом и с июля 2022 г. выполняла распоряжение военно-гражданской администрации Херсонской области. Она "налаживала работу учреждений системы здравоохранения по российским стандартам и протоколам". Как заявляет следствие, подозреваемая организовала переоборудование больниц под военные госпитали для раненых российских военных, пишет "Ъ".

Ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.