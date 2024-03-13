Суд досрочно освободил "короля" российских воров – 70-летнего Шакро Молодого

Суд условно-досрочно освободил 70-летнего Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой, его также называют королем российского преступного мира и вором в законе №1.

Ранее Калашов уже пытался выйти из колонии из-за болезней.

Шакро Молодой был осужден в 2018 году на десять лет за вымогательство, находился в Краснодарском крае. Telegram-канал "112" сообщает, что его ходатайство об УДО было рассмотрено в закрытом режиме.

По версии следствия, с которой согласился суд, люди Калашова вымогали деньги у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. Произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека.

"Королем" воров Шакро Молодой стал в 2013 году, когда был убит криминальный авторитет Дед Хасан.