Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области

Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

"Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной техники ВСУ в 129 районах", — говорится в сводке военного ведомства о ходе спецоперации.

На прошлой неделе сообщалось, что среди уничтоженных ударом ракеты "Искандер-М" в Донбассе комплексов ПВО были два американских ЗРК "Patriot".

В феврале Следственный комитет России заявил, что рядом со сбитым под Белгородом военно-транспортным Ил-76 нашли обломки двух ракет. Экспертиза (и надписи на английском языке) показала, что ракеты были выпущены из ЗРК Patriot, располагавшегося, предположительно, в Харьковской области.