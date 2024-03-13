В Югре лесничего будут судить за получение крупной взятки и служебный подлог

В Югре лесничего из Мегиона будут судить за получение взятки в особо крупном размере и служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый получил информацию о намерении коммерческого предприятия приобрести в собственность лесные насаждения. Он организовал встречу с представителем компании и потребовал 1,5 млн руб. Взамен обвиняемый пообещал более выгодные условия сделки и быстрые сроки ее завершения.

После этого он подготовил документы, в которые внес ложные сведения о площади лесосеки, характеристике лесных насаждений.

При получении части взятки обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд.