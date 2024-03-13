В Запорожье устроили выходной из-за выборов

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил пятницу, 15 марта, выходным днем в регионе.

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Это сделано для того, чтобы жители региона смогли безопасно проголосовать на выборах президента России, написал Балицкий в своем telegram-канале.

Выборы президента России состоятся уже в конце этой недели, 15-17 марта. За пост главы государства поборются действующий глава государства Владимир Путин, Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").