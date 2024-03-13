Новому главе свердловского СК поручено возбудить дело по резонансному случаю в Сухом Логу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал первое поручение новому и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко. Речь идет о резонансном случае в Сухом Логу.

Напомним, о назначении Мирошниченко стало известно сегодня. Ранее обязанности главы свердловского СК исполнял Анатолий Надбитов. Сейчас он занял пост первого замруководителя следственного управления.

Мирошниченко уже получил первое задание от Бастрыкина. Как сообщили Накануне.RU в СК России, в эфире федерального телеканала вышел сюжет о противоправных действиях хозяина собаки бойцовской породы в городе Сухой Лог. Было озвучено, что питомец мужчины уже набрасывался на других животных и людей, в том числе несовершеннолетнего ребенка.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по данному факту. Также глава федерального СК ждет доклада о ходе и результатах расследования.

Ранее в ведомстве обещали разобраться в ситуации с бойцовским псом, который нападает на людей. В Следкоме отмечали, что она вызвала повышенный общественный резонанс.