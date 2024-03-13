В России пока не будет магнитно-левитационных поездов

РЖД пока не планирует ставить эксперименты со строительство маглева – магнитно-левитационного транспорта. Небольшой участок маглева недавно был запущен в Китае, депутаты Госдумы поинтересовались у главы РЖД Олега Белозерова, когда такие технологии появятся и в России.

"Мы изучаем все технологические возможности, смотрим за апробацией всего нового", - сказал Белозеров. При этом он отметил, что вряд ли за маглев будет отвечать РЖД, поскольку это вид транспорта без рельсов, колес и сцепления между ними, а эти три составляющие всегда были у РЖД.

"В Китае это линия 30 км, не все исследования эффективности и надежности этого вида транспорта пока проведены", - отметил Белозеров.