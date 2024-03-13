Средний возраст пассажирских вагонов в России – 12 с половиной лет

Средний возраст пассажирских вагонов в России сейчас составляет около 12,5 лет. В планах РЖД снизить этот показатель до 10 лет, сообщил глава компании Олег Белозеров, выступая в Госдуме.

Всего в год РЖД перевозит около 1,2 млрд пассажиров, к 2030 году этот показатель должен увеличиться до 1,3 млрд.

"1100 вагонов в год обновляется. Каждый год мы предлагаем пассажирам новые модели вагонов с обсуждением их комплектации. Наша цель - сокращение среднего возраста вагона с 12,5 до 10 лет", - сказал Белозеров.

Заместитель главы РЖД по пассажирским перевозкам Иван Колесников сообщил, что за последние десять лет обновлено более 30% парка – это 8 тыс. пассажирских вагонов. "Сегодня 90% парка оборудовано кондиционерами, 82% - с биотуалетами. В 2,5 раза выросло число вагонов с душевыми кабинами. 1150 двухэтажных вагонов", - сказал Колесников.