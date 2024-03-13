В Курске и Курском районе второй раз за день объявлена ракетная опасность

В Курске и Курском районе объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Сегодня утром глава региона объявил ракетную опасность в приграничном с Украиной Глушковском районе области. Также ракетная объявлялась утром в Курском районе.

Кроме того, поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Один местный житель получил контузию. Ему оказывают медицинскую помощь.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утра 13 марта средствами ПВО перехвачено и уничтожено 8 беспилотников над Курской областью.