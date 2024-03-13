Палестинские заключенные заявили, что их пытали военные Израиля

Палестинские заключенные заявили, что их пытали израильские военнослужащие.

Освобожденные палестинские заключенные рассказали изданию The Wall Street Journal, что их заставляли стоять на коленях до 20 часов в день, иногда со связанными над головой руками. Палестинцы также отмечали, что их намеренно принуждали бодрствовать и позволяли спать только четыре часа в сутки. Кроме того, задержанные рассказали, что перед отправкой в места заключения их собирали в большие группы и раздевали, пишет ТАСС.

Ранее выяснилось, что Великобритания рассмотрит возможность признания палестинского государства в рамках согласованных усилий по достижению "необратимого" мирного урегулирования, заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон. Палестинцы должны иметь "политический горизонт, чтобы они могли видеть, что будет необратимый прогресс к решению проблемы двух государств", заявил Кэмерон.