Исполняющим обязанности свердловского главы СКР стал Константин Мирошниченко

Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области назначен полковник юстиции Константин Мирошниченко. Информация о новой должности появилась на официальной сайте ведомства.

Напомним, что в январе прошлого года Мирошниченко был назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по региону.

В 1996 году Мирошниченко окончил Уральскую государственную юридическую академию и имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры служил с декабря 1995 года, в том числе старшим следователем прокуратуры Катав-Ивановска и старшим следователем прокуратуры Миасса. Также работал прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Челябинской области, заместителем прокурора Металлургического района Челябинска и Каслинским городским прокурором.

В дальнейшем силовик перешел на работу в Следственный комитет. С 2007 года Константин Мирошниченко руководил следственным отделом Ленинского района Челябинска. А в августе 2011 года был назначен на должность замруководителя СУ СКР по Челябинской области.

9 января прошлого года, он покинул свой пост на Южном Урале, перейдя на службу в СКР по Свердловской области.