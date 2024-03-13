В РЖД работают 3,5 тысячи трудовых мигрантов

В холдинге РЖД работает около 900 тыс. человек. Ежегодно на работу принимают более 7 тыс. выпускников железнодорожных вузов, более трети работников – в возрасте до 35 лет, 200 тыс. женщин работают в компании, сообщил глава РЖД Олег Белозеров, выступая в Госдуме.

"Определенный дефицит кадров есть. Наших сотрудников часто переманивают, особенно оборонные предприятия, также многие едут восстанавливать новые регионы", - констатировал Белозеров. При этом он отметил, что "нет никакой программы замещения мигрантами". "Мы всегда опирались на россиян. Да, 3,4 тыс. работают у нас из дружественных стран (Киргизия, Узбекистан), но это строительные работы на Восточном полигоне. Там всего около 30 тыс. человек прошлым летом работали", - отметил глава РЖД.

По его словам, сегодня машинист в среднем зарабатывает 113 тыс. руб., электромонтер путей – около 80 тыс. руб. В каждом из регионов присутствия РЖД средняя зарплата в компании на 16% превышает среднюю по субъекту (за исключением Сахалина и ЯНАО).