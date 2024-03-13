13 Марта 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Мосийчук призвал готовиться к поражению украинского режима

Известный украинский нацист Игорь Мосийчук заявил, что уже понятно, что украинскому режиму не удастся победить Россию. Для этого просто нужно сравнить потенциал российских вооруженных сил и украинских. Он призвал не верить заявлениям Зеленского о "стабилизации фронта".

"Даже если потери будут один к одному, даже один к двум, то человеческий ресурс Украины и России несоизмерим фактически. Это же надо признать! Там сто сорок миллионов, а на Украине сегодня осталось двадцать три", – сказал Мосийчук.

На днях римский папа Франциск призвал Киев начать переговоры, поскольку ситуация для него ухудшается. И нужно это сделать, пока не будет слишком поздно. При этом в интервью прозвучал образ белого флага для Украины. Папа-иезуит это поддержал, за что был нещадно раскритикован на Украине.

Бывший командир нацистского батальона Евгений Дикий расценил слова Франциска как призыв капитулировать. Но у украинского режима есть еще люди, и надо срочно усиливать мобилизацию. Однако этот ресурс заканчивается.

"Мы действительно должны выбрать: или мы что-то решаем с мобилизацией, или нам нужно принять капитуляцию. Да, у нас есть определенный запас времени, который дают нам сейчас наши вооруженные силы, которые сейчас воюют, но эти люди не бесконечные, они заканчиваются", - признал нацист.

Теги: украина


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