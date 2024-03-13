СМИ: Пентагон готов поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности

Минобороны США готово направить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Пентагон готов предоставить подобные ракеты, поскольку для собственных нужд США могут использовать новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM).

Телеканал NBC News ранее сообщал, что США склоняются "к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова".

Осенью 2023 года США предоставили Украине ракеты ATACMS, но средней дальности. Дальность действия отправленных ракет - 165 км. Позднее Минобороны России сообщало о первых сбитых в зоне СВО ракетах ATACMS, поставленных Киеву американцами.