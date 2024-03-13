Проект "Герои нашего времени" стартовал в Молодёжной библиотеке Астрахани

В любое историческое время есть место проявлению мужества и героизма. Особенно важно донести представления о доблести, гражданской позиции, патриотизме, чести до молодого поколения. Именно с этой целью в Астраханской библиотеке для молодёжи имени Б. Шаховского организовали цикл мероприятий «Герои нашего времени».

Организаторы цикла планируют приглашать на мероприятия участников локальных войн, воинов Специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

На днях в библиотеке прошло первое такое мероприятие. Для старшеклассников средней школы № 51 был организован урок мужества. Библиограф Ксения Морозова, на примере подвигов погибших героев — участников спецоперации, жителей Астраханской области, показала ребятам пример ответственного гражданского поведения, верности стране и воинскому долгу. Среди погибших: Радмир Хабиров, Булат Джаналиев, Арсен Альжанов, Денис Чириков, Дмитрий Триголосов, Алексей Серов, Владислав Скворцов.

Школьники с большим интересом слушали рассказ о героях-астраханцах. В свою очередь некоторые из них поделились своими историями из жизни знакомых и членов семьи. Следующий урок мужества в библиотеке планируется уже в начале апреля.