Кварталы на месте бывшей промзоны: "Атомстройкомплекс" рассказал о преображении Эльмаша

Компания "Атомстройкомплекс" работает над преображением микрорайона Эльмаш в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, там исчезнет большая промышленная зона, на которой ранее были расположены производственные цеха "Атомстройкомплекса". Компания уже перенесла свои предприятия на загородные промбазы, и в этом году рассчитывает приступить к редевелопменту территории в границах улиц Бабушкина – Фронтовых бригад – Корепина – Вали Котика. Она планирует создать здесь новый многофункциональный район, который приблизит Эльмаш к центральной части города. Сейчас проект проходит общественные обсуждения.

"Мы намерены вдохнуть новую жизнь в эту часть Эльмаша, создав здесь новые точки притяжения – места для прогулок, работы и отдыха. На месте бывшей промзоны мы проектируем новые кварталы. Между ними не предусмотрены сквозные проезды – только пешеходные прогулочные бульвары, при пересечении которых в центре застройки формируется компактный зеленый сквер. В составе кварталов проектируем коммерческие помещения – например, в первой очереди откроется большой фитнес-центр с бассейном, также на первых этажах кварталов появятся кофейни, пекарни, магазины, предприятия сферы услуг. Благодаря им здесь будет комфортно и интересно гулять – уличный фронт сформируется витринами и сделает пространство уютным. Кроме того, уже определено место под муниципальный детский сад на 200 мест", - рассказали в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Строительные работы на площадке еще не стартовали, но "Атомстройкомплекс" уже заранее проектирует объекты социальной инфраструктуры для этой территории. Помимо детского сада на 200 мест в границах проектирования предусмотрено строительство образовательного центра – он появится через дорогу, недалеко от парка Турбомоторного завода.

"Образовательный центр – это современное учебное заведение, которое совмещает под одной крышей детский сад и общеобразовательную школу. Проектная вместимость нашего образовательного центра составит 1 тысячу 125 мест для школьников и 100 мест для дошкольников. В таком центре соблюдается разделение потоков, ученики школы не пересекаются с воспитанниками садика, зато соседство дает много плюсов в плане оптимизации технической эксплуатации. К образовательному процессу в садике можно подключать школьных учителей, чтобы лучше подготовить детей к первому классу. Да и семьям, где есть дети как садичного, так и школьного возраста, будет удобно провожать и встречать их с занятий, если школа и садик расположены рядом", - пояснили в пресс-службе.

Как отмечают специалисты отдела продаж "Атомстройкомплекса", горожане активно интересуются жильем в этой локации и уже оставляют заявки на предзаказ-сайте. Территория бывшей производственной базы обладает множеством преимуществ – в шаговой доступности парк, станция метро, а также другие виды общественного транспорта. Можно быстро добраться до центра города, а появление здесь современных объектов инфраструктуры обеспечит жителям будущего района возможность экономить свое время и получать необходимые услуги в шаговой доступности от дома.