В Губкинском на воспитателей завели уголовное дело за истязание детей

В Губкинском возбудили уголовное дело из-за истязания воспитателями частного детского сада "Мишутка" детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В соцсетях опубликовано видео с камер видеонаблюдения. На кадрах дети получают от воспитателей шлепки, их резко хватают за руки. В городском департаменте образования прокомментировали скандал.

"Ситуация под контролем правоохранительных органов. Воспитатель, запечатленный на видео, который является сотрудником муниципального учреждения, отстранена от работы до выяснения всех деталей", - говорится в сообщении.

По данным СКР, уголовное дело возбуждено по статье "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности работников и руководства учреждения.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления СКР по ЯНАО.