13 Марта 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Прокуратура признала незаконным "автоматическое" отчисление учеников после 9 класса

Отчисление учеников после 9 класса противоречит российскому законодательству. Такое письмо направила прокуратура Калужской области в ответ на запрос о правомерности этих действий в школах, сообщает "Родительское движение Калужской области".

Она отмечает, что начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными условиями образования. То есть невозможно после 9 класса "автоматически" отчислить ученика. Получение аттестата об основном общем образовании не может являться основанием. Необходимо волеизъявление самого ученика, который сам хочет уйти, например решил продолжить обучение в колледже. Более того, ученики праве продолжить обучение в 10-11 классах без всяких "профильных" отборов, т.к. это право гарантируется федеральным законом. По факту же школы создают "профильные" классы, где некоторые предметы почти не изучаются. И это делается не факультативно, а взамен среднего общего образования.

"Завершение освоения программы основного общего образования не может быть отождествлено с получением образования (завершением обучения) и, следовательно, не может быть самостоятельным основанием прекращения образовательных отношений. Соответствующая позиция отражена в постановлении Конституционного суда РФ от 23.07.2020 №39-П", - подчеркивает прокуратура.

Также школы не могут менять программы, разработанные по ФГОС 2010 года, на программы по ФГОС 2021 года и даже вносить изменения. Они обязаны доучить детей и провести итоговую аттестацию именно по аккредитованным программам, на которые дети были приняты. На самом деле массово происходит замена старых ФГОС на новые. Которые, к слову, даже не проходили педагогическую экспертизу, как признал Минюст.

Теги: школа, образование


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