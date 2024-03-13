Песков: Путин считает справедливым, если более бедные будут платить меньше налогов, а обеспеченные - больше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина о прогрессивном налогообложении в России.

"Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше - должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность - платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что основные направления прогрессивного налогообложения будут разработаны и предложены Госдумой и правительством.

Ранее Путин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" заявил, что общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в России с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится.

"Нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области", - сказал Путин.