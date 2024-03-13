13 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область развивает туристическую привлекательность - создается схема макротерритории «Большая Волга»

Основные подходы к разработке туристической схемы и потенциал развития туризма в Астраханской области обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Астраханской области Казбека Хадикова. Рассмотрели тренды отрасли гостеприимства в регионе, уже реализуемые и планируемые проекты.

Проект «Большая Волга» представляет собой стратегию развития туристической отрасли 13 российских регионов, расположенных на берегах Волги. Разработку туристической схемы ведёт ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и государственной программы «Развитие туризма».

Руководитель проекта «Большая Волга» Даниил Веретенников сообщил, что разработка турсхемы состоит из двух этапов: комплексного анализа развития сферы туризма макротерритории и разработки схемы развития туризма.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Сейчас мы находимся на аналитическом этапе проекта. Анализ продлится до конца весны. После этого займёмся проектной стадией и разработкой схемы развития туризма, которая будет содержать прогноз туристического потока до 2030 года, предложения по развитию отрасли и дорожную карту по реализации проекта», – пояснил Даниил Веретенников.

По его словам, Астраханская область занимает значимое место в туристическом ландшафте Волги. Её отличает многоконфессиональный и культурный колорит, присущий европейским и восточным народам. Это первый регион, который разработчики проекта посетили в рамках установочных выездов на макротерриторию.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В мероприятии также приняли участие представители органов исполнительной власти региона и туристического бизнеса. Среди озвученных ими предложений – уделить внимание климатическим факторам, созданию условий для путешественников в не сезон и развитию событийного и сельского видов туризма в регионе.

Справка. Туристическая схема макротерритории – комплексная пространственная стратегия развития туризма до 2030 года на территории субъектов, входящих в макротерриторию. В разработке учитываются все социально-экономические, природно-географические, историко-культурные и инфраструктурные характеристики территорий. В состав макротерритории «Большая Волга» входят 13 субъектов РФ: Республика Марий Эл; Республика Татарстан; Чувашская Республика; Астраханская; Волгоградская; Ивановская; Костромская; Нижегородская; Самарская; Саратовская; Тверская; Ульяновская; Ярославская области. В первом квартале 2025 года проект будет представлен в Правительство РФ.

Теги: большая волга, туристическое развитие, индустрия гостеприимства, национальный проект,


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