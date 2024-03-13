"О бедном студенте замолвите слово" - Когда в России будут достойные стипендии?

Низкая студенческая стипендия – давняя российская проблема, и присказка о бедном студенте не теряет своей актуальности десятилетиями. Какова сегодня минимальная стипендия в России, можно ли на нее прожить и каких изменений ждать студентам в ближайшем будущем – ответы в материале Накануне.RU.

С предложениями поднять стипендию до уровня, близкому или равному уровню МРОТ, в разные годы выступали многие политические деятели, в их числе лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Так, еще в 2011 году он предлагал поднять стипендию студентов до 80% от МРОТ.

«Студенты-бюджетники, обучающиеся по очной форме, получают стипендии в размере 9 % или 25 % МРОТ. Подобные размеры стипендий смехотворно малы! Учитывая, что речь идет о студентах очной формы обучения, не имеющих возможности зарабатывать, как это могут вечерники или заочники, мы предлагаем создать правовые условия для повышения размера стипендий в несколько раз. ЛДПР считает необходимым выплачивать стипендии студентам в размере не менее 80% МРОТ, а студентам и учащимся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений – не менее 70%», – предлагал еще 13 лет назад Владимир Жириновский.

Однако этот законопроект ЛДПР, как и аналогичный проект партии, но внесенный уже в 2016 году, был отклонен. Всего же за последние два десятилетия в Госдуму были внесены порядка 10 законопроектов о повышении стипендии студентам. И тому есть логичное объяснение.

В начале 2000-х государственная академическая стипендии студентов составляла несколько сотен рублей, сегодня ее минимальный размер для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры равен 1 967 рублей. Очевидно, что прожить на эти деньги крайне затруднительно. Согласно опубликованной статистике Forbes, большинство опрошенных студентов (72%) тратят до 30 000 рублей каждый месяц, основные статьи студенческих расходов – это траты на питание (29%), транспорт (18%) и жилье (20%).

Студенты вынуждены совмещать работу и учебу, что негативно сказывается на качестве последней.

Для решения этой застарелой проблемы ЛДПР вновь внесла в Госдуму законопроект и предложила выплачивать стипендию не ниже установленного МРОТ студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся очно.

Как неоднократно отмечал Владимир Жириновский, студенты должны думать не о работе, а об учебе и получать знания – это важнейший капитал человека. Заложенный Владимиром Жириновским посыл – верните людям деньги – сегодня продолжает ее нынешний руководитель Леонид Слуцкий.

«Пока многие из вас только учатся или даже совмещают работу с учёбой, уверен, что крайне актуален вопрос стипендиального обеспечения. Разумеется, для воплощения мечты и осуществления планов важно быть уверенным в тех условиях и возможностях, которые общество и государство создают для молодёжи. Это совершенно естественно – помогать и направлять молодое поколение, оказывать ему поддержку. Студенты должны получать удовольствие от образовательного процесса и чувствовать себя материально защищёнными. Наверняка, и вам самим, и вашим преподавателям знакома ситуация, когда работать приходится во вред учёбе, и это реальная проблема, в которой государство должно пойти навстречу учащимся», – отмечал Леонид Слуцкий в беседе с российскими студентами в январе 2024 года.

Кроме инициативы о поднятии студенческой стипендии, которая находится на рассмотрении в Госудуме, ЛДПР также подготовили законопроект о поддержке студенческих семей, что крайне актуально в Год семьи в России. По замыслу партийцев должны быть введены дополнительные стипендии молодым родителям, предоставлена им возможность совместного проживания в общежитиях и созданы комфортные условия для воспитания детей.

Быть может, в этом году присказка о бедном студенте все же потеряет свою актуальность.