13 Марта 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава Минспорта: Россия не должна бойкотировать Игры-2024

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что Россия, несмотря на ограничения для ее спортсменов, не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже.

"Моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение", - приводит ТАСС заявление Матыцина, сделанное на встрече с блогерами Ресурсного центра новых медиа.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов на дискриминационных условиях. Им запрещено использовать флаг, гимн, любую другую национальную символику – участвовать будут в статусе отдельных нейтральных спортсменов. Специального отбора на Игры для них не предусмотрено – отбираться они должны на общих основаниях.

МОК в своем решении обращает внимание на то, что он было принято на фоне призыва международных федераций по летним видам спорта, комиссии спортсменов МОК и других заинтересованных сторон допустить россиян и белорусов на предложенных условиях на недавнем Олимпийском саммите.

Теги: Олег Матыцин, Олимпиада, Париж, Олимпийские игры


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Ранее 08.12.2023 20:59 Мск МОК допустил россиян до Олимпиады без флага и гимна

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