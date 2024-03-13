Глава Минспорта: Россия не должна бойкотировать Игры-2024

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что Россия, несмотря на ограничения для ее спортсменов, не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже.

"Моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение", - приводит ТАСС заявление Матыцина, сделанное на встрече с блогерами Ресурсного центра новых медиа.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов на дискриминационных условиях. Им запрещено использовать флаг, гимн, любую другую национальную символику – участвовать будут в статусе отдельных нейтральных спортсменов. Специального отбора на Игры для них не предусмотрено – отбираться они должны на общих основаниях.

МОК в своем решении обращает внимание на то, что он было принято на фоне призыва международных федераций по летним видам спорта, комиссии спортсменов МОК и других заинтересованных сторон допустить россиян и белорусов на предложенных условиях на недавнем Олимпийском саммите.