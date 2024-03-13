В Тюмени 14 марта откроют областной центр самбо

14 марта состоится торжественное открытие Тюменского областного центра самбо "Победа", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Открытие запланировано на 14.00. Центр представляет собой помещение в 1595 квадратных метров, в стенах которого расположены три борцовских ковра, а также тренажерный зал. В ближайшее время работа Центра будет направлена на организацию тренировочного процесса спортсменов от 11 лет и старше, состоящих в составе сборной Тюменской области.



Программа мероприятия включает в себя церемонию открытия и показательные выступления членов сборной Тюменской области по самбо.

Самбо – уникальное отечественное единоборство, важное составляющее российской культуры, системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. История самбо тесно связана с историей России, историей побед. Самбо входит в число наиболее массовых видов спорта, благодаря своей доступности и роли в жизни общества, и развивается в 83 субъектах страны.

В Тюменской области этим национальным видом спорта занимаются порядка трех тысяч жителей региона, среди которых школьники, студенты и взрослые спортсмены. На территории России при поддержке президента страны Владимира Путина реализуется федеральный партийный проект "Za Самбо", благодаря которому развитие данного вида спорта вышло на новый уровень.