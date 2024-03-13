В Год семьи в Астраханском госархиве представили выставку о трудовых династиях - «История семьи в истории страны»

В рамках Года семьи в Государственном архиве Астраханской области подготовили новую выставку архивных документов: «История семьи в истории страны». На ней представлена интересная коллекция материалов из фонда № Р-1738 «Династия Лисуновых», сообщает пресс-служба министерства культуры Астраханской области.

Семья Лисуновых известна не только в регионе, но и далеко за его пределами. Потомки казака Ивана Лисунова, числящегося в списках Дурновской станицы за 1790 год (ныне село Рассвет Наримановского района), добились действительно значимых успехов.

Особое внимание заслуживает личность Бориса Павловича Лисунова — авиаконструктора, создателя легендарного грузопассажирского самолета Ли-2. До начала Великой Отечественной войны его самолеты обслуживали пассажирские авиалинии, а с сентября 1942 года завод под руководством Лисунова стал поставлять самолеты для нужд фронта. В 1943 году Борис Павлович был награжден высшей наградой Советского Союза — орденом Ленина. Производство Ли-2 и его модификаций было прекращено 1 апреля 1953 года, всего выпущено 4933 самолета, которые эксплуатировались до конца 1970-х годов.

Троюродный брат Бориса — Андрей Павлович Лисунов — стал академиком сельскохозяйственных наук. Представитель этой же династии — Валентин Иванович Лисунов — учителем и автором монографии по русскому языку. Ещё один выходец из известной казачьей семьи — Герман Александрович Лисунов — землемер первого разряда; дело о его службе имеется на хранении в фонде № 751 Астраханской губернской землеустроительной комиссии.

На выставке представлены различные документы 1909-1996 годов, отражающие служебную, производственную, общественную деятельность казачьей семьи. Здесь, помимо карт, чертежей и фотодокументов, представлена схема рода Лисуновых, чья династия является частью славной истории города, края, страны.