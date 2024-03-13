В Нижневартовске на трассе произошло ДТП с участием "КамАЗа" и автобуса "ПАЗ"

В Нижневартовске на трассе произошло ДТП с участием "КамАЗа" и автобуса "ПАЗ", сообщили Накануне.RU в ГИБДД.

Инцидент произошел на 213 километре автодороги Сургут - Нижневартовск.

Сообщается, что 65-летний водитель "КамАЗа" выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В него врезался автобус, водитель которого ехал по правилам. В результате столкновения пострадали два человека.

Травмы получили 57-летний водитель и 38-летний пассажир автобуса ПАЗ. Их госпитализировали.