13 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Новая поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга готова на 90%

В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство взрослой поликлиники. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Первый бетон в фундамент новой поликлиники залили в декабре 2022 года, а спустя всего год и четыре месяца строительные работы близятся к завершению. Готов каркас и все инженерные сети, пущено тепло, выполнен сложный фасад с витражным остеклением: по вечерам он уже радует жителей района своей яркой подсветкой. Внутри поликлиника тоже выглядит практически готовой: работают лифты, а в светлых кабинетах стоит завернутая в пленку мебель.

Строителям осталось завершить последние штрихи по отделке. В начале апреля на объект начнут завозить тяжелое медицинское оборудование – современные аппараты компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики, маммографы и т.д. Накануне в ходе рабочего визита поликлинику осмотрел первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Он оценил степень готовности учреждения в 90%.

Взрослая поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы были на объекте меньше двух месяцев назад, и видим, как он изменился с того момента. Коллеги-строители приблизились к финишному этапу – основная отделка выполнена, остались мелочи: розетки, выключатели, светильники. Надеюсь, в апреле подрядчик передаст объект нашей системе здравоохранения, и сразу стартует процедура лицензирования, набор персонала. К лету рассчитываем принимать здесь первых пациентов", - отметил Шмыков.

В смену поликлиника сможет принимать 1 тысячу 200 человек и будет оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Здесь предусмотрены операционные, дневной стационар, травмпункт, кабинеты для консультаций узких специалистов и конференц-зал на 299 человек.

Взрослая поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Медицинские объекты – самые сложные, потому что к строительной технологии добавляется еще и медицинская технология. В этой поликлинике предусмотрено кондиционирование каждого кабинета, каждой палаты; реализованы так называемые чистые помещения, подведены медицинские газы – на объектах общественного назначения таких инженерных решений не бывает. Однако, чем сложнее задача, тем больше удовлетворения приносит ее успешное решение!", - заявил директор ЗАО "Отделстрой" (входит в структуру "Атомстройкомплекса") Евгений Беляев.

Справиться со сложной задачей в сжатые сроки подрядчику позволяет нерядовой опыт. В его портфолио – строительство и оснащение перинатального центра ОДКБ №1, областного противотуберкулезного диспансера, Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора и многих других объектов медицинского назначения.

Взрослая поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: Академический, строительство, поликлиника, объект


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