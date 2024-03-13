13 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Иранский эксперт: Астрахань — золотая точка логистики не только для Ирана, но и для всех стран Каспийского моря

В интервью, опубликованном в одной из самых тиражируемых иранских газет «Хамшахри» известный иранский политолог Рухолла Модаббер рассказал о перспективах развития отношений Ирана с Россией, в частности, с Астраханской областью.

По его мнению, Иран и Россия сейчас находятся в «золотой» ситуации для углубления двусторонних отношений, и этим шансом необходимо в полной мере воспользоваться.

Иранский эксперт считает: несмотря на то, что Тегеран и Москва за последние два года предприняли эффективные шаги по расширению всесторонних отношений, экономическое сотрудничество между странами ещё далеко от желаемого и ожидаемого уровня. Его нельзя сводить только к подписанию соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Необходимо активнее развивать торговлю между странами.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Подчеркнув, что Астраханская область с 14 действующими грузовыми терминалами обладает уникальным потенциалом «соединить морское кольцо коридора „Север — Юг“ с Ираном», Рухолла Модаббер отметил: «Такая возможность была создана для этого региона российским правительством. Астрахань — это золотая точка не только для Ирана, но и для всех стран Каспийского моря».

Он отметил, что Ирану необходимо увеличить портовые мощности и инвестиции в Астрахани. Запуск же прямых рейсов между Тегераном и Астраханью должен быть приоритетом, чтобы иранские бизнесмены могли легко путешествовать в южный российский регион.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В заключение интервью Рухолла Модаббер сказал: «Астраханская область обладает исключительным туристическим и академическим потенциалом. Наладив здесь активную деятельность, мы сможем так же эффективно сотрудничать с другими регионами России».

Теги: астрахань, сотрудничество каспийских стран, морской порт,


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